Азербайджан и ОАЭ объединились в борьбе с глобальным потеплением

ОАЭ, Азербайджан и Бразилия создали "тройку" для достижения целей климатической повестки в рамках конференций по климату ООН. Напомним, что 29-й сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) состоится в Баку в этом году.

Главы конференций по климату ООН в 2023-2025 годах – ОАЭ, Азербайджан и Бразилия заявили о том, что сформировали «тройку» для достижения целей климатической повестки. В частности, принято решение работать над «дорожной картой» для достижения цели удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.

«Мы будем работать вместе … с нашими друзьями в Баку и Бразилии, чтобы обеспечить выполнение обещаний, данных в конце 2023 года в Дубае. Вместе мы гарантируем, что новые соглашения, заключенные на следующей конференции сторон, направят нас на путь, необходимый для достижения нашей миссии»

– председатель COP28 Султан Ахмед аль-Джабер

Напомним, что COP29 состоится в Баку в этом году. Плакируется согласовать новую коллективную, выраженную количественно цель (NCQG) по климатическому финансированию для развивающихся стран.

Председатель COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на встрече в Дубае заявил, власти республики сделают все для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса.