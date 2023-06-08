Азербайджан и Казахстан объединят горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты Азербайджана и Казахстана будут объединены Альянсом горнолыжных курортов.

Власти Азербайджанской Республики и Республики Казахстан выразили намерение создать Альянс горнолыжных курортов. В рамках недели СПЕКА, которая завершилась сегодня в азербайджанской столице, был заключен Меморандум о сотрудничестве и совместное развитие курортов в горах. Соответствующие документы подписали глава Туристического центра «Шахдаг» Рустам Наджафов и гендиректор горнолыжного курорта Шымбулак Ринат Абдрахманов.

Руководство горнолыжных комплексов будет развивать совместные программы по работе курортов, обмениваться опытом и повышать качество своих услуг.

Кроме этого, в рамках сотрудничества будет создан единый календарь спортивных мероприятий.

В дальнейшем планируется объединить все курорты стран тюркского мира.