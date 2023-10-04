Азербайджан и Иран проведут совместные учения

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Военно-морские силы Азербайджана и Ирана проведут в Каспийском море совместные военные учения – предварительная договоренность об этом была достигнута на встрече с делегацией ВМС Ирана, прибывшей в Баку.

В азербайджанском секторе Каспия пройдут совместные тактические учения ВМС Казахстана и Азербайджана "Хазри-20203", на которые в качестве наблюдателя прибыла делегация ВМС Исламской Республики Иран, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

Командующий ВМС Азербайджанской Республики вице-адмирал Субхан Бекиров провел встречу с иранской делегацией, возглавляемой командующим военно-морскими операциями ВМС Исламской Республики Иран капитаном 1-го ранга Мохаммедом Резой Хазаи.

На встрече стороны особо отметили важность учений "Хазри-2023", подчеркнув значимость проведения в будущем совместных учений ВМС Азербайджана и Ирана на Каспии, о чем была достигнута предварительная договоренность.

Также представители двух стран обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере между ВМС Ирана и Азербайджана.

Плановое сотрудничество Азербайджана с Ираном

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что совместные азербайджано-иранские военные учения являются частью нормального взаимодействия между двумя странами.

"Это довольно распространенная практика на Каспии – проводить такого рода учения в двустороннем и многостороннем формате. Обычно целью учений является отработка приемов совместной борьбы против контрабанды, международного терроризма или браконьерства. Недавно планировались аналогичные учения с Казахстаном. Эти мероприятия между оборонными ведомствами, прежде всего, способствует доверию между сторонами и расширению отношений", - сказал он.

"Поскольку данный формат взаимодействия организуется регулярно, ежегодно, и все страны Каспийского региона участвуют в нем, это доказывает, что региональные государства доверяют друг другу. Напротив, если этот формат по каким-то причинам не будет происходить, могут возникнуть вопросы, почему то или иное государство отказалось или не участвует в учениях на Каспии, либо они вообще отменены", - добавил Ровшан Ибрагимов.

"Участие в таких учениях – это еще и послание третьим странам, что Каспий – водоем, где могут наличествовать военные силы только пяти прибрежных государств, и между ними существует доверие, а наличие военного потенциала не значит, что он будет использован друг против друга", - обратил внимание политолог.