Вестник Кавказа

Азербайджан и Бангладеш наладят сотрудничество и авиасообщение

Азербайджан и Бангладеш наладят сотрудничество и авиасообщение
© Фото: МИД Бангладеш
Азербайджанское посольство может быть открыто в Бангладеш. Также между странами планируется запуск прямого сообщения, эти вопросы обсудили представители МИД Азербайджана и Бангладеш.

В рамках второго раунда двусторонних консультаций в Дакке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и министра иностранных дел Бангладеш Джашима Уддина.

Представители МИД Азербайджана и Бангладеш обсудили весь спектр двусторонних отношений. Было выражено удовлетворение нарастающей динамикой сотрудничества в политике, экономике, культуре и других сферах, обсуждались торговля, инвестиции, энергетика и другие области взаимодействия.

Глава МИД Бангладеш указал на важность открытия посольства Азербайджана в Дакке, также прозвучал призыв к поиску устойчивого решения визовых затруднений, которые встают перед гражданами Бангладеш, посещающими в Азербайджан.

Бангладеш выступил с инициативой открытия прямых рейсов между Даккой и Баку.

Мамедов и Уддин договорились подписать ряд меморандумов о взаимопонимании Азербайджана и Бангладеш в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику, авиасообщение, подготовку кадров. Будет введен взаимный безвизовый режим для дипломатов и государственных служащих.

Стороны достигли соглашения о создании Совместной рабочей группы по торговле для поддержки регулярного диалога и расширения двусторонних торговых связей.

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