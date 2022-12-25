Азербайджан и Бангладеш наладят сотрудничество и авиасообщение

В рамках второго раунда двусторонних консультаций в Дакке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и министра иностранных дел Бангладеш Джашима Уддина.
Представители МИД Азербайджана и Бангладеш обсудили весь спектр двусторонних отношений. Было выражено удовлетворение нарастающей динамикой сотрудничества в политике, экономике, культуре и других сферах, обсуждались торговля, инвестиции, энергетика и другие области взаимодействия.
Глава МИД Бангладеш указал на важность открытия посольства Азербайджана в Дакке, также прозвучал призыв к поиску устойчивого решения визовых затруднений, которые встают перед гражданами Бангладеш, посещающими в Азербайджан.
Бангладеш выступил с инициативой открытия прямых рейсов между Даккой и Баку.
Мамедов и Уддин договорились подписать ряд меморандумов о взаимопонимании Азербайджана и Бангладеш в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику, авиасообщение, подготовку кадров. Будет введен взаимный безвизовый режим для дипломатов и государственных служащих.
Стороны достигли соглашения о создании Совместной рабочей группы по торговле для поддержки регулярного диалога и расширения двусторонних торговых связей.