Азербайджан готов помочь восстанавливать Сирию

Баку выражает готовность принять участие в восстановлении Сирии, заявил глава МИД Азербайджана на встрече с сирийским коллегой, которая прошла сегодня в Стамбуле.

Готовность стать участником процесса восстановления Сирии выражает Азербайджан, стало известно на переговорах главы МИД АР Джейхуна Байрамова с главой МИД и по делам сирийцев за рубежом Временного правительства САР Асадом Хасаном Аш-Шибани – они прошли в рамках 51-й сессии СМИД ОИС в Стамбуле.

В ходе беседы Джейхун Байрамов обратил внимание на значение возобновления деятельности азербайджанского посольства в Дамаске после долгого перерыва: по его словам, это старт нового этапа в азербайджано-сирийских отношениях.

Азербайджанский министр указал на важность развития политического диалога, экономического и гуманитарного сотрудничества Баку и Дамаска.

Кроме того, глава МИД АР заявил, что Баку поддерживает установление стабильности и устойчивого мира в Сирии. Он также подчеркнул готовность азербайджанской стороны принимать участие в восстановлении страны, а также продолжать предоставление гуманитарной помощи.