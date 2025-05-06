Азербайджан будет сотрудничать в туризме с Узбекистаном

Государственное агентство по туризму Азербайджана запускает новый проект, в котором будет фигурировать Узбекистан – это связано со стартом летнего сезона в туристическом центре Шахдаг.

В Азербайджане стартует летний сезон в международном круглогодичном туристическом центре Шахдаг, нынешним летом центр внедрит новый проект в сфере туризма с Узбекистаном, сообщил на пресс-конференции советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

"Мы проведем совместную маркетинговую кампанию в странах Восточной и Центральной Европы, чтобы туристы из этих стран путешествовали в Узбекистан через Баку и возвращались обратно в этом направлении"

- Кянан Гулузаде

В зависимости от эффективности нового проекта к нему могут присоединиться и другие страны Центральной Азии, отметил Гулузаде, передает Trend.

Центр завершил зимний сезон с прекрасными результатами - в январе-июне его посетили 170 тысяч 785 человек, рассказал председатель ЗАО "Туристический центр Шахдаг" Рустам Наджафов.

Рост турпотока по сравнению с минувшим 2024 годом составил 35%, при этом в отелях в туристическом центре были размещены 90 тыс 890 человек, отметил он.

Сейчас в Шахдаге насчитывается 15 канатных дорог, началась прокладка лыжных трасс, а число канатных дорог вскоре увеличится до 17, - добавил председатель.