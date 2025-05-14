Азербайджан будет привлекать туристов агрофестивалями

Во многих регионах Азербайджана пройдут фестивали сельскохозяйственной продукции, цель которых – не только популяризация продукции местных аграриев, но и привлечение в регионы иностранных туристов.

Уже с июня у иностранных туристов, планирующих провести свой отпуск в солнечном Азербайджане, появится еще один вкусный повод совершить такую поездку – в регионах страны пройдут фестивали сельскохозяйственной продукции, организованные Центром аграрных инноваций министерства сельского хозяйства республики, сообщил директор центра Анар Джафаров.

В нынешнем году фестивали будут впервые организованы по единой концепции и охватят девять экономических районов Азербайджана. Все они пройдут с июня по ноябрь в 13 регионах страны, рассказал глава центра, передает Sputnik Азербайджан.

"Основная цель фестивалей - повышение агротуристического потенциала регионов страны, популяризация местной сельскохозяйственной продукции, поддержка фермеров и производителей, а также повышение общественного интереса к их продукции и расширение экспортных возможностей"

- Анар Джафаров

Особенно интересно то, что все они будут тематическими: так, в Самухе праздник будет посвящен абрикосу, в Шамкире – местным овощам, в Кюрдамире бахчевым культурам, в Хачмазе – персикам, в Шамахы – винограду и вину, в Нефтчале рыбе и приготовленным из нее блюдам, в Балакене – вкуснейшей хурме, а в Агдаше – айве.

Еще один важный аспект – такие фестивали помогут росту социального благосостояния сельского населения и сохранению национального культурного наследия в районах страны, а также помогут фермерам установить прямые связи с поставщиками, - отметил Джафаров.

Впрочем, туристов на фестивалях будут ждать не только гастрономические наслаждения – в полной мере они смогут насладиться и фольклором каждого региона, который им представят лучшие местные артисты.