Azerbaijan Dance Festival 2025 примет Баку осенью

В столице Азерабайджана этой осенью состоится международный танцевальный фестиваль Azerbaijan Dance Festival 2025, в рамках которого состоятся престижные танцевальные чемпионаты.

В Баку 30 октября стартует международный танцевальный фестиваль Azerbaijan Dance Festival 2025. Его организатором выступает Азербайджанский танцевальный союз.

Масштабное событие будет проходить по 2 ноября. В его рамках проведут два престижных чемпионата: WDC Professional European Smooth Championship и WDC AL World Smooth Championships. В ходе состязаний разыграют 16 мировых титулов в сольных и парных дисциплинах.

Кроме того, в программу фестиваля входят мастер-классы, которые проведут звезды танцев, культурные вечера и музыкальные шоу. Гостей и участников ожидает и знакомство с танцевальным наследием Азербайджана.

Кульминацией Azerbaijan Dance Festival 2025 будет гала-вечер Night of the Dancing Diamonds – мероприятие к юбилею народной артистки Азербайджана и президента Азербайджанского танцевального союза Тараны Мурадовой. На этом событии азербайджанский национальный танец сольется в союзе с современной бальной хореографией.