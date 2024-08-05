AЖД вводят динамичное ценообразование на внутренних маршрутах

По образцу РЖД компания "Азербайджанские железные дороги" с 1 ноября водит динамичное ценообразование на внутренних маршрутах, которое позволит пассажирам экономить на поездках на поездах внутри страны.

Компания "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 1 ноября меняет ценовую политику на внутригосударственных маршрутах: теперь ее пассажиры смогут сэкономить на поездке, заранее спланировав поездку по внутренним направлениям, рассказал глава департамента пассажирских перевозок компании Азер Фараджев.

"Благодаря передовым технологиям, интегрированным в систему продажи билетов, пассажиры могут отслеживать цены в режиме реального времени и выбирать наиболее подходящее время в пути. Пассажиры, которые за 25-30 дней до поездки приобрели билет в пункт прибытия и в обратном направлении, смогут воспользоваться скидкой в 15%"

- Азер Фараджев

Новая ценовая политика компании предоставит ее клиентам более широкий выбор, поскольку цены на билеты будут меняться в зависимости от спроса и времени покупки.

Эту практику на маршрутах с высоким спросом давно и успешно используют "Российские железные дороги", "Белорусские железные дороги" предлагают бронирование и скидки в непиковое время, аналогичная практика существует во многих европейских странах, где цены меняются в зависимости от времени покупки билета, процента заполняемости и выбора места. Все это теперь будет доступно и пассажирам AЖД, добавил Фараджев.