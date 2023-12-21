Вестник Кавказа

Автотрагедия в Турции унесла жизни двух человек

Автотрагедия в Турции унесла жизни двух человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла на востоке Турции. Водитель автобуса не справился с управлением. Жертвами трагедии стали двое человек, еще восемь получили ранения.

ДТП произошло в восточной части Турции, есть погибшие и раненые, сообщает местный телеканал NTV.

Трагедия в селе Каракурт Сарыкамышского района Карса случилась по вине водителя автобуса, который не справился с управлением.

Отмечается, что жертвами автоаварии стали двое человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

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