Опубликовано: 23:16, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Трагедия произошла накануне вечером в горах Дагестана. По неизвестной причине автомобиль с людьми внутри упал в обрыв с высоты нескольких десятков метров.

Человек погиб в результате несчастного случая с автомобилем в Агульском районе. Фото с места ЧП опубликовало МВД Дагестана.

По предварительным данным, инцидент имел место в четверг в 22:00, на дороге между селами Тпиг и Рича.

Машина "УАЗик", которая была припаркована у обочины, съехала вниз и упала со скалы, "приземлившись" после 80 м полета.

Водитель-пенсионер получил смертельные травмы и умер на месте. Его пассажир, мужчина в возрасте 51 года, выжил и был доставлен в больницу.