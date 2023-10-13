РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Автомобиль "УАЗ" упал с обрыва в Дагестане – есть жертва

Автомобиль &quot;УАЗ&quot; упал с обрыва в Дагестане – есть жертва
Трагедия произошла накануне вечером в горах Дагестана. По неизвестной причине автомобиль с людьми внутри упал в обрыв с высоты нескольких десятков метров.

Человек погиб в результате несчастного случая с автомобилем в Агульском районе. Фото с места ЧП опубликовало МВД Дагестана.

По предварительным данным, инцидент имел место в четверг в 22:00, на дороге между селами Тпиг и Рича.

Машина "УАЗик", которая была припаркована у обочины, съехала вниз и упала со скалы, "приземлившись" после 80 м полета.

Водитель-пенсионер получил смертельные травмы и умер на месте. Его пассажир, мужчина в возрасте 51 года, выжил и был доставлен в больницу.

Автомобиль &quot;УАЗ&quot; упал с обрыва в Дагестане – есть жертва
ЧП в Сочи: две женщины упали с обрыва

ЧП в Сочи: две женщины упали с обрыва

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version