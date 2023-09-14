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ЧП в Сочи: две женщины упали с обрыва

ЧП в Сочи: две женщины упали с обрыва
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Две женщины сорвались с высоты в Сочи. Они получили серьезные травмы, а позже одна из них скончалась. Идет расследование – правоохранители ищут виновных.

Проверка проводится после трагедии в Сочи: две женщины разбились, упав в обрыв. Инцидентом занялась прокуратура.

ЧП случилось на территории напротив парка "Ривьера" вечером в воскресенье 10 сентября.

По предварительным данным, у края обрыва не было никаких знаков, по которым можно было бы понять, что это место опасно. Не исключено, что их отсутствие могло стать одной из причин происшествия.

Сорвавшиеся женщины получили травмы. Их доставила в больницу и оставили там на лечении.

"Прокуратурой Центрального района города Сочи организована проверка по факту травмирования двух женщин в парке "Ривьера"

– кубанская прокуратура

По данным РИА Новости, которое ссылается на надзорное ведомство Краснодарского края, для одной из женщин травмы оказались смертельными – она умерла сегодня ночью.

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