Автомобиль протаранил остановку в Нальчике – множество пострадавших

Опубликовано: 23:28, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ДТП с несколькими пострадавшими произошло сегодня в столице КБР. В результате наезда машины на остановку пострадал и ребенок.

Автокатастрофа случилась сегодня в Нальчике, информацию о ней распространило республиканское МВД.

ДТП имело место примерно в 17.50 мск. "Лада Гранта", ехавшая по улице Кирова, покинула проезжую часть и врезалась в остановку.

"В результате 27-летний водитель, его пассажир – 68-летняя женщина, а также три пешехода, которые стояли в момент ДТП на остановке – две женщины и 14-летняя девочка госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести"

– МВД КБР

Пострадавшие в ДТП

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о самочувствии раненых. Так, подросток – девочка 2008 г.р. – находится в состоянии средней тяжести.

Состояние еще двух человек в ведомстве оценивают как тяжелое. У одного травмы средней степени тяжести. У последнего пострадавшего диагностированы легкие ушибы.