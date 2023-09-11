Дети пострадали в ДТП - их везли на Черное море из Дагестана

На Кубани ночью произошло ДТП, в котором пострадали взрослые и дети. Грузовик въехал в пассажирскую «Газель», следующую из Дагестана.
Путешествие из Дагестана на Черное море завершилось больницей для семи человек - пассажирская «Газель» попала в аварию.
ДТП случилось в ночь на 11 сентября в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, водитель большегруза врезался во впереди идущую «Газель», которая везла пассажиров к морю.
Пострадали семь человек, трое из них дети. Пострадавшие - жители Дагестана - доставлены в больницу, их жизни вне опасности.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.