Дети пострадали в ДТП - их везли на Черное море из Дагестана

Опубликовано: 16:47, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани ночью произошло ДТП, в котором пострадали взрослые и дети. Грузовик въехал в пассажирскую «Газель», следующую из Дагестана.

Путешествие из Дагестана на Черное море завершилось больницей для семи человек - пассажирская «Газель» попала в аварию.

ДТП случилось в ночь на 11 сентября в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, водитель большегруза врезался во впереди идущую «Газель», которая везла пассажиров к морю.

Пострадали семь человек, трое из них дети. Пострадавшие - жители Дагестана - доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.