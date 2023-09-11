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Дети пострадали в ДТП - их везли на Черное море из Дагестана

Дети пострадали в ДТП - их везли на Черное море из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани ночью произошло ДТП, в котором пострадали взрослые и дети. Грузовик въехал в пассажирскую «Газель», следующую из Дагестана.

Путешествие из Дагестана на Черное море завершилось больницей для семи человек - пассажирская «Газель» попала в аварию.

ДТП случилось в ночь на 11 сентября в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, водитель большегруза врезался во впереди идущую «Газель», которая везла пассажиров к морю.

Пострадали семь человек, трое из них дети. Пострадавшие - жители Дагестана - доставлены в больницу, их жизни вне опасности.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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