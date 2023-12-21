Автобус со спасателями исчез в 150-метровом провале в Казахстане

Специалисты по ЧС, выехавшие на Майкаинский рудник (Павлодарская область Казахстана) для эвакуации шахтеров, погибли, так как их автобус упал в глубокую воронку. На данный момент удалось найти только два тела.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области сообщил сегодня, что автобус со спасателями, направлявшийся на Майкаинский рудник в связи с внештатной ситуацией, недалеко от шахты провалился в воронку 150-метровой глубины, использовавшуюся для очистных целей.

Известно, что в автобусе в это мгновение находилось четыре человека: трое специалистов по ЧС и водитель.

Работы по обнаружению погибших пока привели к обнаружению двух тел на склоне воронки, частично погруженных в песок, сейчас спасатели готовятся поднять их на поверхность. Автобус с еще двумя людьми исчез без следа на самом дне провала.

Что касается внештатной ситуации на шахте, то из рудника было благополучно поднято на поверхность 33 шахтера.