В Казахстане взрыв газа в кафе унес жизни двух человек

В казахстанском Уральске из-за взрыва газа обрушилось здание кафе. В результате обрушения пострадали несколько человек, есть жертвы.

В городе Уральск в Республике Казахстан в здании общепита прогремел взрыв газа, из-за которого часть здания обрушилась и начался пожар. Такую информацию распространяет пресс-служба регионального департамента по ЧС.

Отмечается, что под завалами найдены несколько человек.

"На данный момент силами ДЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкции шесть человек, пятеро из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших. Личности устанавливаются"

– пресс-служба ДПЧ