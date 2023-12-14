Вестник Кавказа

Автобус попал в аварию сегодня в Турции – множество раненых

Автобус попал в аварию сегодня в Турции – множество раненых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серьезное ДТП случилось сегодня на юго-востоке Турции. Автокатастрофа произошла с автобусом, в котором ехали люди.

Дорожный инцидент произошел сегодня в одной из юго-восточных провинций Турции – Диярбакыре, о нем пишут местные СМИ.

Микроавтобус ехал по дороге Диярбакыр-Шанлыурфа. В какой-то момент водитель потерял управление, и транспортное средство вылетело с проезжей части.

В автобусе ехали строительные рабочие. Ранены в результате ДТП были 15 из них, причем травмы двоих оказались серьезными.

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