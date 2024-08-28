Явка на освобожденных территориях Азербайджана выше, чем по стране

В ЦИК Азербайджана назвали показатели по явке на парламентские выборы на освобожденных территориях АР, где выборы в Милли Меджлис проводятся впервые. Они превысили цифры в целом по стране.

Активность избирателей на парламентских выборах на освобожденных территориях Азербайджана к полудню (11.00 по мск) оказалась выше средней по стране. Об этом, как сообщает корреспондент "Вестника Кавказа", рассказал директор Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

По его словам, в Агдам-Ходжалинском избирательном округе № 118 явка почти достигла 26%. В Агдамском округе № 119 она превысила 26%.

В Джебраил-Губадлинском округе № 120 на участки пришли более 27% избирателей. В Лачинском округе № 121 проголосовали почти 24%. В Ханкендинском округе № 122 бюллетени в урну опустили 32,6% избирателей.

В Кельбаджарском округе № 123 избирательную активность проявили почти 26% внесенных в списки. В Шуша-Агдам-Ходжавендском округе № 124 участие в выборах приняли почти 26%, а в Зангилан-Губадлинском округе № 125 – более 28% избирателей.

Напомним, в целом по стране явка к этому времени составила 20,39%.