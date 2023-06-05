Авиарейсы iFly соединят Сочи с городами Дальнего Востока

Опубликовано: 21:49, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская авиакомпания iFly, базирующаяся в московском аэропорту Внуково, с сегодняшнего дня начала выполнять полеты по маршруту Сочи – Хабаровск. В скором времени лайнеры iFly начнут летать из Сочи во Владивосток и Читу.

Сегодня, 5 июня, российский авиаперевозчик авиакомпания iFly открыл первый рейс из Сочи в Хабаровск. С 9 июня стартуют вылеты из Сочи во Владивосток, а с 10 июня - в Читу, сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России.

Рейс в Хабаровск будет выполняться по понедельникам и средам, обратно лайнер будет вылетать по четвергам и в субботам. Во Владивосток лайнеры станут летать по пятницам и воскресеньям, в обратном направлении - по средам и субботам. В Читу они будут летать только по субботам, а обратно в Сочи - по воскресеньям, передает портал Юга.ру.

Озвучена и стоимость перелета – так, перелет из Сочи в Хабаровск, как и во Владивосток, обойдется от 22,9 тыс рублей в один конец, а из Сочи в Читу - от 16,5 тыс рублей.

По всем дальневосточным маршрутам будут летать авиалайнеры Airbus A330-200 вместимостью до 370 пассажиров, говорится в сообщении.