Армянская Shirak Avia начала продажи на авиарейсы в Сочи

Опубликовано: 12:24, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Базирующаяся в в международном аэропорту Звартноц в Ереване армянская авиакомпания "Ширак Авиа" сегодня начала продажи на авиарейсы Сочи – Ереван, выполнять которые она начнет с 25 июня.

В Армении сегодня стартовали продажи билетов на рейсы армянской авиакомпании Shirak Avia в Сочи, которые будут выполняться из Еревана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Полеты начнут выполняться с 25 июня один раз в неделю, по воскресеньям, на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-500. Из Еревана самолет будет вылетать в 19:30 и прибывать в Сочи в 19:30 по местному времени, передает "АиФ-Юг".

Из Сочи лайнер будет вылетать в 21:30 и прибывать в ереванский аэропорт "Звартноц" в 23:30 по местному времени. Весь полет займет всего 1 час.

Сейчас по маршруту Сочи – Ереван летают шесть авиаперевозчиков, которые выполняют 30 рейсов в неделю.