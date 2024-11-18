Август в ЮФО и СКФО пройдет под знаком засухи

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохраняется дефицит осадков - август, по данным Гидрометцентра, будет суше обычного. Это создаст дополнительные риски для аграриев на фоне уборочной кампании.

Август текущего года в регионах Юга и Северного Кавказа грозит засухой - уровень осадков здесь окажется ниже многолетних климатических норм. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, особенно сложными условия останутся в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии и других республиках СКФО - там осадков выпадет менее 70% от нормы. В частности, в Ставрополе ожидается около 26 мм дождей вместо положенных 37 мм, в Махачкале - около 20 мм при норме 28, в Нальчике - около 40 мм при норме в 58 мм.

На юге Европейской части страны тоже сохранится засушливая обстановка. В Ростовской области и Краснодарском крае выпадет 41-43 мм осадков, что составляет порядка 80% от средних многолетних показателей. В то же время температура воздуха будет близка к норме, местами - немного выше. Например, в Ростове прогнозируется повышение средней температуры августа (23,3 C) на 1-1,5 градуса.

Согласно сведениям ассоциации "Народный фермер", из-за дефицита осадков и высокой температуры в июле уже пострадали посевы в ряде регионов. Особенно серьезные потери понесли аграрии Дона и Кубани - ущерб по зерновым и зернобобовым культурам оценивается в 70-80 млрд рублей. Потери по другим видам сельхозпродукции еще предстоит определить.