Вестник Кавказа

Авария в Ейском районе стала фатальной для троих человек

Авария в Ейском районе стала фатальной для троих человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выезд на встречную полосу движения на трассе в Ейском районе Краснодарского края сегодня завершилось гибелью трех человек – машины столкнулсь лоб в лоб, и шансов выжить у их пассажиров практически не было.

В Ейском районе Краснодарского края сегодня вечером произошла ужасная автоавария, которая унесла три жизни, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen"

- ГАИ Краснодарского края

Авария случилась на дороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская", как полагает следствие, ее причиной стало грубое нарушение правил ПДД, которое допустил водитель "семерки", выехавший на встречную полосу движения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ДТП в Краснодарском крае погиб младенец

В ДТП в Краснодарском крае погиб младенец

Тройное ДТП с участием фуры унесло жизни нескольких человек на Кубани

Тройное ДТП с участием фуры унесло жизни нескольких человек на Кубани

Два теплохода не поделили Дон

Два теплохода не поделили Дон

На трассе М-4 &quot;Дон&quot; перевернулся бензовоз

На трассе М-4 "Дон" перевернулся бензовоз

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы