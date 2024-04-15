Авария в Ейском районе стала фатальной для троих человек

Выезд на встречную полосу движения на трассе в Ейском районе Краснодарского края сегодня завершилось гибелью трех человек – машины столкнулсь лоб в лоб, и шансов выжить у их пассажиров практически не было.

В Ейском районе Краснодарского края сегодня вечером произошла ужасная автоавария, которая унесла три жизни, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen"

- ГАИ Краснодарского края

Авария случилась на дороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская", как полагает следствие, ее причиной стало грубое нарушение правил ПДД, которое допустил водитель "семерки", выехавший на встречную полосу движения.