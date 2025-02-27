Авария оставила без света столицу Киргизии

Авария на одной из подстанций, снабжающих электроэнергией столицу Киргизии, оставила без света большую часть Бишкека - Без электричества остались школы и больницы, во многих районах города отключилась подача воды.

В разных частях столицы Кыргызстана Бишкеке сегодня произошел блэкаут, причиной которого послужила авария на одной из подстанций города, сообщает в своем аккаунте в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.

"Проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются как в центре столицы (район ЦУМа, бульвар Эркиндик), так и в микрорайонах (восьмой, "Джал") и других частях Бишкека. Также нет света в некоторых населенных пунктах Чуйской области"

- Sputnik Кыргызстан

Судя по сообщениям подписчиков, света сейчас нет нигде, даже в здании дома правительства, в котором временно заседает парламент.

Кыргызстанцы пишут, что без электричества остались школы, ЦОНы, больницы и другие учреждения.

Некоторые жители Бишкека сообщают о прекращении подачи воды. В частности, они пишут об ее отсутствии в районе Токольдоша, Рабочего городка, Гагарина/Тимура Фрунзе.

В Бишкеке некоторые граждане застряли в лифтах из-за отключения электричества. Когда появится свет, пока неизвестно - дозвониться до колл-центров пока не получается.

Позже Минэнерго республики сообщило, что на подстанции произошла авария, но на какой именно, не уточняется. В ведомстве заверили, что электроснабжение столицы возобновится в кратчайшие сроки.