Авария на трассе "Каспий" в Калмыкии унесла две жизни

Сегодня днем на трассе Р-22 "Каспий" произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя "Ладами", жертвами которого стали два человека – оба водителя легковушек, пострадал ребенок.

Сегодня днем на трассе Р-22 "Каспий" в Сарпинском районе Калмыкии столкнулись две "Лады" – авария оказалась фатальной для обоих их водителей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Примерно в 15:20 мск на 159 км федеральной автодороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение автомашины "Лада Веста" под управлением 31-летнего местного жителя и автомашины "Лада Гранта" под управлением 50-летней жительницы Московской области. На месте происшествия от полученных травм скончались оба водителя"

- МВД по Калмыкии

Прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи с травмами различной степени тяжести госпитализировали одну из пассажирок - несовершеннолетнюю девочку из "Лады Гранта", передает "Интерфакс".

Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.