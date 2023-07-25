"Атамань" готовит для посетителей "праздники живота"

Опубликовано: 7:34, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этнокомплекс "Атамань" уже в эту субботу, 29 июля, проведет для своих посетителей праздник шашлыка, они разыграют между собой большую тарелку отменного мяса на углях.

Ни одни выходные в этнокомплексе "Атамань" в Темрюкском районе Кубани не пройдут без гастрономических праздников – так, в эту субботу, 29 июля, гостей этнокомплекса ждет праздник шашлыка, призом которого станет большая тарелка сочного мяса.

Шашлык – это не только дегустация, но и мастер-классы по его маринованию, интерактивная развлекательная программа, а также концерты музыкальных и танцевальных коллективов, передает портал Юга.ру.

Участники праздника также смогут оценить свои таланты в копчении мяса, гончарном деле, попытаться укротить строптивых коней, посетить ярмарку народных умельцев и узнать многое другое.

На этом "праздник живота" не закончится - 5 августа гостей ждет фестиваль индюшки, 12 августа – праздник борща, тайны риса можно будет узнать 9 сентября, отведать настоящей каши - 30 сентября, кубанского сала - 7 октября, а 21 октября гостям расскажут секреты местных разносолов.