"Атамань" готовит для посетителей "праздники живота"

Ни одни выходные в этнокомплексе "Атамань" в Темрюкском районе Кубани не пройдут без гастрономических праздников – так, в эту субботу, 29 июля, гостей этнокомплекса ждет праздник шашлыка, призом которого станет большая тарелка сочного мяса.
Шашлык – это не только дегустация, но и мастер-классы по его маринованию, интерактивная развлекательная программа, а также концерты музыкальных и танцевальных коллективов, передает портал Юга.ру.
Участники праздника также смогут оценить свои таланты в копчении мяса, гончарном деле, попытаться укротить строптивых коней, посетить ярмарку народных умельцев и узнать многое другое.
На этом "праздник живота" не закончится - 5 августа гостей ждет фестиваль индюшки, 12 августа – праздник борща, тайны риса можно будет узнать 9 сентября, отведать настоящей каши - 30 сентября, кубанского сала - 7 октября, а 21 октября гостям расскажут секреты местных разносолов.