Атаки США против Ирана несут опасность для прикаспийских стран – МИД Казахстана

Казахстан считает, что удары США по Ирану ухудшают ситуацию и могут навредить безопасности стран в районе Каспийского моря. Астана призвала стороны к диалогу.

Атаки США по ядерным объектам Ирана стремительно ухудшают ситуацию и могут повлечь опасные последствия для стран, расположенных в районе Каспийского моря, заявили в МИД Казахстана.

Ведомство призвало стороны к деэскалации конфликта и дипломатии.

"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира"

- МИД Казахстана

В нем подчеркнули, что Казахстан состоит в группе прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах. Астана также считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе устава ООН.

Напомним, что сегодня ночью ВВС США нанесли несколько ударов по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе в Иране. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что они уничтожили все иранские объекты по обогащению урана, что подтвердил и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако сам Тегеран опровергает эту информацию.