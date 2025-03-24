Астрономы из КЧР открыли новую звезду в Млечном Пути

В Карачаево-Черкесии открыли новую звезду в Млечном Пути. Она появилась на поверхности белого карлика, который поглощает материю от близкой звезды-донора.

Новую звезду в Млечном Путин открыли астрономы из Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Открытие сделано в рамках проекта New Milky Way. Космический объекты был найден 17-18 июля на астроферме "Астроверты" в поселке Нижний Архыз.

Звезда находится на границе созвездий Змеи, Щита и Орла и появилась после термоядерного взрыва на поверхности белого карлика, который поглощает материю от близкой звезды-донора.