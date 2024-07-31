Астраханец наказан за мошенничество в Сочи

Мошенника из Астрахани сочинский суд приговорил к длительному сроку заключения в колонии. Он обвиняется в обмане около ста человек на общую сумму в 54 млн рублей.

Суд в Сочи вынес окончательный приговор мошеннику из Астрахани, который суммарно украл более 54 млн рублей, рассказали в краевой прокуратуре.

С лета 2021 года по весну 2022 года 38-летний астраханец с сообщниками организовал на краснодарском курорте кредитно-потребительский кооператив. Обманным путем он присвоил деньги 60 человек на сумму в более 45 млн рублей. Затем он проделал такую же схему в Омске, где обманул 40 человек на почти 10 млн рублей.

В итоге, мужчину приговорили к 9 годам 9 месяцам заключения в колонии строгого режима. Его соучастники проходят по отельному уголовному делу, так как их еще разыскивают.