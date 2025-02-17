Астана принимает чемпионат мира по пара дзюдо

В столице Казахстана Астане сегодня стартует чемпионат мира по пара дзюдо — IBSA Judo World Championships Astana 2025, который пройдет 13 по 15 мая, сообщили в Минтуризма и спорта страны.
"Соревнования организованы под эгидой Международной спортивной ассоциации слепых (IBSA) и являются ключевым мировым турниром четырехлетнего цикла в пара дзюдо. Турнир имеет лицензионный статус и входит в квалификационную систему отбора на Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе"
- Минтуризма и спорта Казахстана
В масштабном международном турнире примут участие более 350 ведущих спортсменов из 40 стран мира, включая 15 паралимпийских чемпионов и призеров, передает Sputnik Казахстан.
Чемпионат мира пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, добавили в министерстве.
Напомним, накануне грузинские дзюдоисты триумфально выступили на Кубке Европы, проходившем на их родине в городе Гори – второе место досталось сборной Франции, а бронзовыми призерами соревнований стали азербайджанские спортсмены. Спортсмены сборной страны завоевали пять золотых, четыре серебряных и 15 бронзовых медалей.