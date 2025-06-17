Астана намерена войти в число лидеров логистики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой министерства транспорта и дал поручение расширить транзитные коридоры.

По информации казахстанских СМИ, сегодня, 3 июля 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром транспорта Нурланом Сауранбаевым и дал распоряжение расширять пропускную способность транзитных коридоров с целью организации Казахстана как главного торгово-логистического узла Евразии.

Во время организованной встречи происходило обсуждение развития дальнейшего потенциала Астаны как логистического центра: Токаев подчеркнул необходимость новых инфраструктурных проектов, необходимость строительства новых автомобильных сетей дорог и железнодорожного сообщения, организации воздушных перевозок для обеспечения торговой логистики.

Главе Минтранспорта также было поручено составить анализ различных подходов развития в этой области, а также сдерживающих его факторов и путей их устранения.

Президент подчеркнул важность и особую роль Казахстана на торгово-логистическом пространстве всей Евразии.