Astana Motors не претендует на российский завод Hyundai

Опубликовано: 8:59, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В планах крупнейшего казахстанского автопроизводителя – компании Astana Motors – нет покупки российского автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Astana Motors не планирует приобретать завод Hyundai в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.

Компания наращивает автопроизводство в Казахстане, и сейчас перед ней стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска), - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

К тому же в нынешнем 2023 году компания начинает строительство завода по производству автокомпонентов для Hyundai - автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем. Он разместится в индустриальной зоне Алматы, добавили в компании.

Ранее о планах казахстанской автокомпании купить завод Hyundai в Санкт-Петербурге писали СМИ.