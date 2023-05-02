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Astana Motors не претендует на российский завод Hyundai

Astana Motors не претендует на российский завод Hyundai
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В планах крупнейшего казахстанского автопроизводителя – компании Astana Motors – нет покупки российского автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Astana Motors не планирует приобретать завод Hyundai в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.

Компания наращивает автопроизводство в Казахстане, и сейчас перед ней стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска), - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

К тому же в нынешнем 2023 году компания начинает строительство завода по производству автокомпонентов для Hyundai - автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем. Он разместится в индустриальной зоне Алматы, добавили в компании.

Ранее о планах казахстанской автокомпании купить завод Hyundai в Санкт-Петербурге писали СМИ.

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