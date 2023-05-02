Astana Motors не претендует на российский завод Hyundai

В планах крупнейшего казахстанского автопроизводителя – компании Astana Motors – нет покупки российского автозавода Hyundai в Санкт-Петербурге.
Astana Motors не планирует приобретать завод Hyundai в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе компании.
Компания наращивает автопроизводство в Казахстане, и сейчас перед ней стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска), - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.
К тому же в нынешнем 2023 году компания начинает строительство завода по производству автокомпонентов для Hyundai - автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем. Он разместится в индустриальной зоне Алматы, добавили в компании.
Ранее о планах казахстанской автокомпании купить завод Hyundai в Санкт-Петербурге писали СМИ.