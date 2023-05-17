Астана будет готовить специалистов по киберспорту

После третьих по счету "Игр будущего", которые летом будущего года примет Астана, в казахстанской столице планируют открыть "Академию развития киберспорта", в которой будут готовить профессионалов по фиджитал спорту.

Власти Казахстана задумались о профессиональной подготовке молодых специалистов в новом виде - фиджитал спорту, или киберспорту, академия для них откроется в столице после третьих "Игр будущего", которые будущим летом примет Астана, сообщил вице-министр туризма и спорта страны Серик Жарасбаев.

"Задача не отстать от общей мировой тенденции и присутствовать на всех международных спортивных аренах. Поэтому наша задача сейчас максимально все это движение поддержать"

- Серик Жарасбаев

Предварительное название будущего центра подготовки спортсменов, которые в ходе баталий чередуют реальный и кибернетический спорт - "Академию развития киберспорта", добавил министр, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, первый международный мультиспортивный турнир фиджитал спорта "Игры Будущего" (Games of the Future) прошел в 2024 году в Казани – в нем приняли участие около 2000 спортсменов, которые соревновались в 21 инновационной дисциплине, сочетающей динамичные виды спорта с популярными на весь мир видеоиграми. Второй чемпионат в декабре 2025 года примет столица ОАЭ Абу Даби.