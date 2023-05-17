В Иране рассчитывают перенять опыт России в проведении турнира по фиджитал-футболу

Опубликовано: 15:58, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Капитан иранской команды оценил организации турнира по фиджитал-футболу в Казани. Он также выразил надежду на то, что подобный турнир в обозримой перспективе пройдет и в Иране.

В Иране рассчитывают провести турнир по фиджитал-футболу на том же уровне, что и Россия. Об этом 17 мая заявил капитан иранской команды Persian Gulf.

По словам Эмина Резэеи, они впервые участвуют в таком турнире. "Очень красивая арена, хороший свет и поле. Вся организовано на высоком уровне", - сказал Резэеи.

Он также выразил надежду, что в Иране проведут подобные соревнования.

Накануне в Казани стартовали пятые фиджитал-игры, в рамках которых проходит турнир по фиджитал-футболу. В соревнованиях участвуют 8 команд, представляющие 6 стран.

Что такое фиджитал-футбол

Фиджитал-футбол включает в себя виртуальный и реальный футбол. Сначала игроки соревную в компьютерной игре ФИФИ, а затем выходят на реальную площадку. Голы за обе части матча суммируются.