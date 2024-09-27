Арсен Каноков назначен сенатором от Кабардино-Балкарии

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, ранее избранный главой республики во второй раз, назначил сенатором от региона Арсена Канокова. Указ опубликован на сайте главы Кабардино-Балкарии.
«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Кабардино-Балкарской Республики от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Канокова Арсена Башировича»
— указ главы Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков родился в 1957 году в Кабардино-Балкарской АССР. Политическая карьера Канокова началась в 1998 году, когда он стал заместителем постоянного представителя КБР при президенте России. В 2005 году занял пост главы республики, на котором оставался до 2013 года, с 2014 года – сенатор от Кабардино-Балкарии в Совете Федерации.