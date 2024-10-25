Армия Азербайджана признана самой мощной на Южном Кавказе

Военные эксперты расставили 145 стран мира по мощи вооруженных сил. Азербайджан занял 60-е место, с большим отрывом обойдя другие Южного Кавказа – Армению и Грузию.

Эксперты составили рейтинг стран мира по военной мощи. Азербайджан занял 60-е место в мировой табели о рангах, значительно опередив Армению и Грузию (91-е и 94-е места).

Отметим, что военные расходы бюджета Азербайджана в 2025 составят 8,4 млрд манатов.

Финансирование армейских нужд будет обеспечиваться за счет дополнительных поступлений из Государственного нефтяного фонда.

Согласно рейтингу, самым внушительным военным потенциалом обладают США. Второе место заняла Россия, на третьей позиции - Китай. Всего эксперты портала Global Firepower оценили 145 стран.