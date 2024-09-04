Вестник Кавказа

Армения закупает беспилотники у Китая – СМИ

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Служба нацбезопасности Армении курирует вопросы приобретения БПЛА у Китая. Поставки беспилотников осуществляет компания DJI.

Армения осуществляет закупку китайских разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом информирует Intelligence Online.

Этим вопросом занимается Служба нацбезопасности республики. БПЛА ей напрямую поставляет китайская компания DJI.

Как отмечается, беспилотники в Армении в основном используются для мониторинга границ.

Напомним, в сентябре прошлого года в Китае состоялась встреча глав Минобороны Армении и КНР. На ней был подтвержден настрой на дальнейшее развитие связей, включая контакты на высоком уровне между Вооруженными силами республики Южного Кавказа и Китая.

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