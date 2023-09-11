Армения уступила Хорватии в квалификации Евро-2024

Опубликовано: 20:57, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница сборной Армении по футболу в социальных сетях

Сборная Хорватии по футболу обыграла Армению в квалификации Евро-2024 и сравнялась с Турцией по количеству очков. Встреча в Ереване завершилась в пользу хорватов со счетом 1:0.

В Ереване только что закончился матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Армении и Хорватии. Победу со счетом 1:0 одержала хорватская команда.

Голом в составе победителей на 13-й минуте отметился нападающий Андрей Крамарич.

Турнирная таблица

На данный момент лидерами группы D являются сборные Турции и Хорватии, набравшие по 10 очков. На третьей строчке располагается команда Армении, в активе которой 7 очков. Далее следуют Уэльс (4 очка) и Латвия (0 очков).