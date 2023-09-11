РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армения уступила Хорватии в квалификации Евро-2024

сборная Армении по футболу
© Фото: страница сборной Армении по футболу в социальных сетях
Сборная Хорватии по футболу обыграла Армению в квалификации Евро-2024 и сравнялась с Турцией по количеству очков. Встреча в Ереване завершилась в пользу хорватов со счетом 1:0.

В Ереване только что закончился матч отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Армении и Хорватии. Победу со счетом 1:0 одержала хорватская команда.

Голом в составе победителей на 13-й минуте отметился нападающий Андрей Крамарич.

Турнирная таблица

На данный момент лидерами группы D являются сборные Турции и Хорватии, набравшие по 10 очков. На третьей строчке располагается команда Армении, в активе которой 7 очков. Далее следуют Уэльс (4 очка) и Латвия (0 очков).

Евро-2024: Армения упустила победу на последних минутах

Евро-2024: Армения упустила победу на последних минутах

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1595 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version