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Армения устроила невоенную провокацию у Лачинского коридора

Армения устроила невоенную провокацию у Лачинского коридора
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тысячи человек из Армении устремились в сторону Лачинской дороги, которую якобы заблокировала азербайджанская сторона. Навстречу толпе двинулись армяне из Ханкенди.

У армяно-азербайджанской границы, тысячи армян устроили провокационную акцию. Колонна протестующих выступала против блокировки Лачинской дороги, которую якобы организовал Азербайджан.

Участники данной провокации с плакатами и флагами Армении прошли несколько километров с различными лозунгами. Отмечается, что в сторону провокаторов уже устремились армяне, находящиеся в азербайджанском городе Ханкенди.

Стоит добавить, что во время провокации были замечены машины Международного Комитета Красного Креста, которые без проблем заехали на территорию Азербайджана.

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