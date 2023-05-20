Опубликовано: 14:35, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тысячи человек из Армении устремились в сторону Лачинской дороги, которую якобы заблокировала азербайджанская сторона. Навстречу толпе двинулись армяне из Ханкенди.

У армяно-азербайджанской границы, тысячи армян устроили провокационную акцию. Колонна протестующих выступала против блокировки Лачинской дороги, которую якобы организовал Азербайджан.

Участники данной провокации с плакатами и флагами Армении прошли несколько километров с различными лозунгами. Отмечается, что в сторону провокаторов уже устремились армяне, находящиеся в азербайджанском городе Ханкенди.

Стоит добавить, что во время провокации были замечены машины Международного Комитета Красного Креста, которые без проблем заехали на территорию Азербайджана.