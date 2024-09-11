Армения просит у США новую форму для своих солдат

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян встретился с вице-президентом американской компании Milliken, попросив у него разработать современную полевую военную форму для армянской армии.

Стали известны некоторые подробности рабочего визита в США главы Минобороны Армении Сурена Папикяна – одним из пунктов его поездки стала встреча с руководством американской компании, занимающейся дизайном современной военной формы.

Папикян принял в посольстве Армении в Вашингтоне вице-президента Milliken & Company, специализирующейся на разработке военного обмундирования, Брюса Лафлама и руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга, передает РИА Новости.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы"

- пресс-служба Минобороны Армении

Армения давно вынашивает планы переодеть своих солдат в военную форму по стандартам НАТО – пока в полевую, поскольку нынешняя экипировка армянских военных морально устарела, а время требует для них удобной, качественной и практичной одежды. В стране планируют законодательно запретить ее продажу.