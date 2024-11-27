Военное руководство Армении улетело в США

Министр обороны Армении Сурен Папикян начал рабочий визит в Америку. О вылете в США делегации во главе с ним рассказали в армянском оборонном ведомстве.

Армянская делегация под руководством министра обороны Сурена Папикяна сегодня отправилась в США, сообщили в Минобороны Армении.

В заявлении уточняется, что глава армянского оборонного ведомства совершает рабочий визит в Америку.

Никаких деталей в заявлении министерства не сообщается.

Напомним, что Армения на официальном уровне заморозила свое участие в работе ОДКБ: Ереван не принимает участия практически ни в каких мероприятиях по линии организации. Так, 28 ноября премьер-министр Никол Пашинян проигнорировал саммит глав государств-членов ОДКБ, который проходил в столице Казахстана Астане.

В то же время армянская сторона продолжает плотное сотрудничество, в том числе и по оборонной линии, с Западом. Так, 30 ноября глава управления военно-медицинского обеспечения МО РА Гегам Пашикян участвовал в рабочем заседании Комитета начальников военно-медицинских служб (COMEDS) стран НАТО и партнеров в Брюсселе.

Зачем Папикян летит в США?

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие темы обсуждаются в закрытом режиме во время визитов военного руководства Армении в США.

"Прежде всего делегация Папикяна летает в Вашингтон, чтобы договариваться о расширении военного и военно-технического сотрудничества. Вторым пунктом идет обмен информацией между военными разведками США и Арменией. Третьим – вопросы подготовки армянских офицерских кадров и технических специалистов с целью эксплуатации образцов американского оружия, которые могут быть поставлены в Армению", - сообщил он.

"В целом, это формат стратегических консультаций Армении с США высокого уровня. Очевидно, этот визит – важный элемент того курса разворота Армении на Запад и сближения с США, который сегодня проводит правящая верхушка в Ереване во главе с Николом Пашиняном", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Что будет при Трампе?

Политический аналитик выразил уверенность в том, что политика США по Армении сохранится, несмотря на смену администрации в Белом доме. "Дело в том, что в США очень влиятельное армянское лобби. Сейчас оно ищет подходы к ключевым назначенцам Трампа, которые возглавят Госдепартамент, ЦРУ и Пентагон. Его усилия будут и в следующие четыре года нацелены на то, чтобы через лоббистов в Конгрессе и в органах исполнительной власти США, включая администрацию Трампа, максимально оказывать содействие геополитическим устремлениям Армении – а также создавать проблемы в отношениях между Вашингтоном и Баку", - пояснил он.

"С одной стороны, правительство Пашиняна будет стараться улучшить отношения с Трампом, а с другой стороны, будут работать армянские лоббисты в США, обладающие очень сильными медийными, финансовыми и политическими возможностями. Там есть открытые лоббисты, которые покупают услуги политиков – дарят золото и дорогие автомобили. В США много таких, как сенатор Роберт Менендес, то есть разменивающих свои возможности в области политики на щедрые подношения со стороны армянского лобби", - заключил Игорь Коротченко.