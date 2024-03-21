Вестник Кавказа

Армения празднует сурб затик

Армения празднует сурб затик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня прихожане Армянской Апостольской Церкви вместе с католиками празднуют день Светлого Христова Воскресения.

В Армении и армянской диаспоре сегодня, одновременно с католиками, празднуют главный христианский праздник – Пасху, день воскресения Иисуса Христа. В армянских церквях в этот день идет специальная служба, начинающаяся пасхальной заутреней и продолжающаяся обрядом освещения 4-х сторон света и святой литургией. Накануне вечером Армянская Апостольская Церковь отпраздновала Сочельник с церемонией зажжения пасхальных свечей.

Армянское название Пасхи – сурб затик – означает "святое освобождение", так как в этот день по представлениям ААЦ верующие освобождаются от грехов и получают возможность стать ближе к Богу. Во время Пасхи люди в Армении и диаспоре говорят друг другу "Христос воскрес из мертвых" и "Благословенно воскресение Христа".

Во время армянской Пасхи на стол принято подавать рыбу, плов с изюмом и характерные для всех пасхальных обрядов крашеные яйца. За столом верующие ведут "яичные бои", когда один игрок старается разбить своим крашеным яйцом чужое и не повредить свое. Сами яйца принято есть не просто так, а в лаваше, посыпав зеленью и сыром.

Если крашеные луком в красный цвет яйца символизируют капли крови Иисуса Христа, то плов – человечество, а изюм в плове – истинно верующих христиан. Бывает, что в Армении пекут и православные куличи, но они не считаются обязательным блюдом, так как на сладкое готовят гата.

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