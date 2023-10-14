Армения получит 35 млн евро от Красного Креста

Опубликовано: 19:57, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Армении отчиталось о первых доходах от добровольной миграции армян из Азербайджана: Красный Крест передаст Еревану 35 млн евро на их обеспечение. Еще 35 млн евро перейдут в распоряжение режима Никола Пашиняна неуточненными "иными путями".

Заместитель Никола Пашиняна Тигран Хачатрян сообщил сегодня, что МК Красного Креста собрал для Армении 35 млн евро, на которые Ереван сможет профинансировать гуманитарную помощь добровольно покинувшим Азербайджан армянам.

Хачатрян уточнил, что Красный Крест получил эти деньги от "международных партнеров", не уточняя конкретный список спонсоров.

Зам Пашиняна добавил, что это не все деньги, которые Ереван в скором времени будет иметь в своем распоряжении для работы с добровольными мигрантами – еще 35 млн евро, по его словам, поступят "иными путями". Что это за пути, чиновник пояснять не стал, добавив только, что финансы придут через офисы иностранных НПО.

Также он рассказал о едущих в Армении ста тоннах гуманитарной помощи.

Отметим, что Азербайджан никогда не получал финансирование для помощи вынужденным переселенцам и беженцам, изгнанным армянскими боевиками из Армении и с оккупированных азербайджанских территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре.