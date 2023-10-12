Армения ставит рекорды по рождаемости

В Армении рекордно увеличились показатели по рождаемости. С января по август 2023 года в республике родилось более 23 тыс младенцев, это максимальные цифры для страны за последние 5 лет. Такие данные предоставил на встрече правительства страны премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер рассказал, что за этот год на свет появился 23551 ребенок, за январь-август 2023 года в стране была зафиксирована 16401 смерть. В целом, население республики за восемь месяцев 2023 года увеличилось на 7150 человек.
Премьер подчеркнул, что с каждым годом уменьшается количество мертворожденных детей. В 2021 года это число составило 324 младенца, в 2022 году – 284. В этом году эти показатели упали до 274.
Уменьшить количество мертворожденных помогло улучшение качества медицинской помощи. Армянские больницы смогли обновить оборудование по лизингу на льготных условиях.