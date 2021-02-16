Армения обсудила вопросы безопасности с Китаем

Руководитель армянского оборонного ведомства принял сегодня нового посла КНР в Ереване. Стороны поговорили о региональной и международной безопасности.

В среду, 21 мая, в Ереване прошла встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна и нового посла Китая в республике Ли Синвэя. Об этом сказано на портале армянского министерства.

"Министр обороны поздравил посла с назначением, пожелав успехов в деле укрепления сотрудничества между Арменией и Китаем"

– армянское оборонное ведомство

На встрече также затрагивались вопросы взаимодействия между Ереваном и Пекином в оборонной сфере. Кроме того, стороны поговорили о региональной и международной безопасности.

Напомним, накануне Папикян провел встречу с коллегой из Ирана.