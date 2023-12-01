Вестник Кавказа

Армения обсудила с Великобританией вопросы безопасности на Южном Кавказе

Армения обсудила с Великобританией вопросы безопасности на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретарь Совбеза Армении провел встречу в Лондоне с советником британского премьера. Стороны поговорили о развитии отношений двух стран, а также о событиях на Южном Кавказе.

В Лондоне состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении и советника премьер-министра Великобритании, курирующего вопросы нацбезопасности. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральной темой переговоров Армена Григоряна и Тима Барроуна стали отношения двух стран.

Стороны обратили внимание на важность развития связей между Ереваном и Лондоном, отметив при этом важность официального старта стратегического диалога.

Помимо этого, они обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе.

В ходе переговоров Григорян также рассказал о деталях армяно-азербайджанского урегулирования.

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