Вестник Кавказа

Армения обсудила с США переговорный процесс с Азербайджаном

Армения обсудила с США переговорный процесс с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Секретарь армянского Совбеза встретился с представителем США. Стороны обсудили мирные переговоры с Азербайджаном.

Состоялась встреча секретаря Совбеза Армении и старшего советника Соединенных Штатов, курирующего переговоры на Кавказе. Об этом рассказали в Совбезе республики.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе, американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно"

– пресс-служба Совбеза

Центральной темой разговора стал переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

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