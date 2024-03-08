Армения обсудила с США переговорный процесс с Азербайджаном

Секретарь армянского Совбеза встретился с представителем США. Стороны обсудили мирные переговоры с Азербайджаном.
Состоялась встреча секретаря Совбеза Армении и старшего советника Соединенных Штатов, курирующего переговоры на Кавказе. Об этом рассказали в Совбезе республики.
"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился со старшим советником США по переговорам на Кавказе, американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Луисом Боно"
– пресс-служба Совбеза
Центральной темой разговора стал переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.