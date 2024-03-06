Вестник Кавказа

Секретари Совбезов Азербайджана и Грузии обсудили вопросы сотрудничества

секретари Совбезов Азербайджана и Грузии
© Фото: сайт АзерТАдж
Азербайджан и Грузия провели переговоры на уровне секретарей Совбезов. Стороны поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия.

Во вторник, 12 марта, в Тбилиси состоялась встреча секретарей Советов безопасности Азербайджана и Грузии Рамиля Усубова и Ираклия Чиковани. Об этом сообщает Минобороны Грузии.

Центральной темой переговоров стали вопросы стратегического взаимодействия двух стран.

Министр обороны отметил, что Грузия продолжает выражать готовность внести свой вклад в установление мира в регионе. Было обращено внимание на важность формата трехстороннего военного сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии"

– пресс-служба оборонного ведомства

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