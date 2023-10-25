Азербайджан и Грузия будут вместе заботиться о водах Куры

Баку и Тбилиси обязались вместе охранять бассейн реки Куры. Власти намерены совместно проводить анализ водных ресурсов водоема.

Бассейн реки Куры будет находиться под совместной охраной Азербайджан и Грузии.

Страны утвердили план сотрудничества по мониторингу водных ресурсов реки. Информация об этом была опубликована в ежегодном отчете Кабмина за прошлый год.

Предполагается, что стороны будут обмениваться результатами исследований малых и больших рек, которые впадают в Куру.

Кроме этого, власти будут проводить анализ возможных паводков и засухи в бассейне реки.

Также будет реализовано возведение коллекторов и сооружений для очистки воды, которые будут располагаться вдоль Куры.