Армения обстреляла Нахчыван

Опубликовано: 10:19, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике. Азербайджанской стороной были приняты ответные меры.

Вооруженные силы Армении, стоящие в Девелинском районе, обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня в 03:55 по местному времени. Как заявили в ведомстве, обстрелу из стрелкового оружия были подвергнуты позиции, расположенные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республике.

Отмечается, что азербайджанские солдаты приняли адекватные ответные меры.