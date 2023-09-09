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Армения обстреляла Нахчыван

Армения обстреляла Нахчыван
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военные подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике. Азербайджанской стороной были приняты ответные меры.

Вооруженные силы Армении, стоящие в Девелинском районе, обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел сегодня в 03:55 по местному времени. Как заявили в ведомстве, обстрелу из стрелкового оружия были подвергнуты позиции, расположенные в Садаракском районе Нахчыванской Автономной Республике.

Отмечается, что азербайджанские солдаты приняли адекватные ответные меры.

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