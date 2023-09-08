Джейхун Байрамов: ВС Армении на земле Азербайджана – угроза в регионе

Опубликовано: 22:04, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана рассказали о телефонном разговоре главы ведомства с Жозепом Боррелем. Байрамов рассказал европейскому дипломату о текущей ситуации в регионе.

Глава МИД Азербайджана и глава европейской дипломатии Джейхун Байрамов и Жозеп Боррель провели телефонный разговор, рассказали в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты обсудили:

сотрудничество между Баку и Брюсселем,

ситуацию в регионе,

армяно-азербайджанскую нормализацию.

"Министр Джейхун Байрамов довел до сведения собеседника позицию Азербайджана относительно недавней ситуации в регионе. Он подчеркнул, что продолжающиеся военно-политические провокации Армении, заявления против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана не служат миру и стабильности в регионе. Он отметил важность предотвращения этих провокаций со стороны Армении"

– МИД Азербайджана

Азербайджанский министр подробно рассказал, как армянская сторона почти 2,5 года продолжала незаконно пользоваться Лачинской дорогой в том числе в военных целях. Байрамов подчеркнул, что заявления о "гуманитарной ситуации в регионе" совершенно безосновательны и представляют собой не что иное, как политические манипуляции. Кроме того, глава МИД АР напомнил о достигнутом соглашении об одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди и о нарушении данных договоренностей, а также препятствиях, которые чинятся перевозкам – что еще раз доказывает сказанное выше.

"Было подчеркнуто, что армянские вооруженные силы, до сих пор не выведенные с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаемые Арменией, являются основным источником угрозы в регионе"

– ведомство